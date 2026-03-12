Proprio il Lecce fra Conte e due traguardi importanti

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è vicino al record dei 600 punti e le 180 vittorie, ma di mezzo c’è la gara con la squadra della sua città. il Lecce. Il Corriere dello Sport scrive: “In questa storia prestigiosa, strettamente connessa con la necessità del Napoli di chiudere al più presto il discorso della qualificazione alla prossima Champions, c’è anche un risvolto romantico pilotato dal destino: tra Conte e il traguardo dei 600 punti e delle 180 vittorie c’è il Lecce. La sua città, la sua storia, la sua famiglia, la squadra con cui ha debuttato in Serie A da calciatore e contro cui, all’andata al Via del Mare, ha tagliato il traguardo delle 250 panchine in A. Mai banale questo incrocio. E mai anonime le sfide tra il Napoli e il Lecce a cui ha partecipato nella vita: il primo gol in Serie A lo ha segnato da calciatore del Lecce al Napoli di Maradona al fu stadio San Paolo il 5 novembre 1989, a 20 anni. Non c’è niente da fare, è un’attrazione irresistibile”.

Factory della Comunicazione