Previsto ancora un sold out al Maradona per Napoli-Lecce

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà sabato al Maradona, il Lecce e per lo stadio di Fuorigrotta è previsto ancora un sold out, sono pochi infatti i posti disponibili. Il Corriere dello Sport scrive: “C’è voglia di calcio in città. Da martedì è partita la vendita libera dei biglietti per la gara di sabato (ore 18) contro il Lecce al Maradona e sono già diversi i settori sold out. Fino a ieri sera erano terminati i biglietti per i Distinti, entrambi gli anelli, e per l’anello superiore delle due Curve. Per quelle inferiori, invece, la disponibilità è bassa. Tradotto: potrebbero finire da un momento all’altro. Così come potrebbero terminare nel giro di pochissime ore – magari qualcuna sarà già andata sold out, intanto – le due Tribune, la Nisida e la Posillipo, che ieri sera presentavano la classica indicazione “ultimi posti” alla voce “disponibilità”. Non è dunque difficile credere che sabato, per la prima delle sei finali da disputare a Fuorigrotta in questo finale di campionato (le altre quattro fuori), lo stadio Maradona presenterà il colpo d’occhio delle grandi occasioni col classico sold out. Una bella notizia per Conte e la squadra che vorranno ancora una volta sfruttare il fattore casa per blindare la zona Champions”.

