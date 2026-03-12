Adnkronos News

Paralimpiadi Milano Cortina, quarta medaglia per Mazzel: argento nel gigante

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Quarta medaglia per Chiara Mazzel, con la guida Fabrizio Casal, alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi giovedì 12 marzo. Dopo i due argenti in discesa e combinata e l’oro in superG, arriva anche l’argento in gigante. Oro all’austriaca Veronika Aigner, con la guida Eric Digruber, bronzo per l’altra austriaca Elina Stary, con la guida Stefan Winter. 

Factory della Comunicazione

L’azzurra ha commentato il risultato raggiunto a fine gara: “È magnifico. Un oro e tre argenti, sono molto felice perché ho gareggiato con la mia guida di sempre. Questa medaglia ha un grandissimo valore. L’austriaca era quasi irraggiungibile, ma abbiamo sciato bene sul ripido e sul piano”. 

milano-cortina-2026/protagonisti

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fiere, Zambito (Intesa Sp): “Giovani ed education chiave per sviluppo…

Adnkronos News

Graziano (Unicef): “Logistica per garantire diritti, distribuiti 3 mld vaccini…

Adnkronos News

Insonnia e disturbi del sonno, in Parlamento nasce gruppo di lavoro dedicato

Adnkronos News

Il silenzio del colore, Mark Rothko in mostra a Firenze

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.