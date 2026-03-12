Oltre alla vittoria va tenuta la porta inviolata: è questo l’obiettivo azzurro a due giorni dal Lecce!

Il Mattino oggi in edicola concentra le sue attenzioni sul Napoli, atteso dalla sfida interna al Lecce in programma sabato alle 18.00. A detta del quotidiano, sarebbe importante vincere e tenere inviolata la porta. Cosa che non riesce da un po’. «Ma è più importante vincere, anche se ovviamente riuscire a vincere senza subire gol è meglio» ha spiegato ieri a Radio Crc Miguel Gutierrez.

L’esterno spagnolo vuole prendere spazio anche con i salentini: «Mi piace di più giocare con la difesa a quattro, però quest’anno sto imparando anche a giocare in altro modo». Spinazzola resta in vantaggio ma lo spagnolo è preso in grande considerazione da Conte. Alle spalle di Hojlund – migliorato dopo la sindrome influenzale di martedì – ci sarà Alisson. Poi Elmas in vantaggio su Giovane. A meno di sorprese: De Bruyne ha voglia di giocare e Conte lo sa.