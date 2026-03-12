Napoli, verso il Lecce col dubbio Juan Jesus: affaticamento muscolare, è da valutare

È stato un mercoledì d’attesa quello vissuto a Castel Volturno, si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino a proposito del Napoli, perché Conte studia, pensa, immagina come superare il “suo” Lecce e regalarsi un altro weekend di sorrisi. Per aggiungere un altro mattoncino al palazzo che riporterebbe gli azzurri in Champions League il prossimo anno: non un punto d’arrivo, ma un punto di ripartenza.

Factory della Comunicazione

Il dubbio principale riguarda Juan Jesus: da due giorni, infatti, il calciatore brasiliano lamenta un fastidio muscolare che non gli ha permesso di essere al meglio. Non una preoccupazione enorme per lo staff medico, chiaramente, ma un affaticamento muscolare che potrebbe essere l’ennesima noia sulla strada per il Lecce. Partiva da favorito nella corsa alle maglie da titolari per la gara di sabato pomeriggio, oggi però si capirà a tutti gli effetti se farà parte della squadra che partirà dal primo minuto contro i giallorossi al Maradona. O se servirà un po’ di attenzione in più viste anche tutte le mancanze della difesa, un reparto in emergenza ormai da diverse settimane e che non può permettersi altre defezioni nelle ultime dieci partite.