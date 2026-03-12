NewsCalcioMercato

Napoli, McTominay sempre più vicino al rinnovo: ecco cosa filtra!

By Riccardo Cerino
Ormai non c’è più nessun dubbio: Scott McTominay rinnoverà il suo legame con il Napoli. Lo scozzese, approdato in azzurro nell’estate 2024, si appresta a prolungare il contratto fino al 2030 (due anni in più rispetto ai termini fin qui pattuiti, che vedono il 2028 quale scadenza). Stando al Corriere del Mezzogiorno di quest’oggi, gli agenti dell’ex United sono attesi in città nelle prossime settimane – in corrispondenza della sosta per le nazionali – per ratificare l’accordo raggiunto col presidente De Laurentiis.

Per il classe 1996, perno imprescindibile del centrocampo partenopeo, ci sarà anche un importante aumento dell’ingaggio: dagli attuali tre milioni percepiti si passerà a quota cinque.

