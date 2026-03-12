NewsCalcioNapoli

Napoli-Lecce, c’è voglia di calcio al Maradona, i posti ancora disponibili

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà al Maradona, sabato alle 18,00, il Lecce, per la prima delle sei finali di campionato allo stadio di Fuorigrotta. Il Corriere dello Sport scrive: “C’è voglia di calcio in città. Da martedì è partita la vendita libera dei biglietti per la gara di sabato (ore 18) contro il Lecce al Maradona e sono già diversi i settori sold out. Fino a ieri sera erano terminati i biglietti per i Distinti, entrambi gli anelli, e per l’anello superiore delle due Curve. Per quelle inferiori, invece, la disponibilità è bassa. Tradotto: potrebbero finire da un momento all’altro. Così come potrebbero terminare nel giro di pochissime ore – magari qualcuna sarà già andata sold out, intanto – le due Tribune, la Nisida e la Posillipo, che ieri sera presentavano la classica indicazione “ultimi posti” alla voce “disponibilità””.

