Napoli-Lecce, c’è voglia di calcio al Maradona, i posti ancora disponibili

Il Napoli affronterà al Maradona, sabato alle 18,00, il Lecce, per la prima delle sei finali di campionato allo stadio di Fuorigrotta. Il Corriere dello Sport scrive: “C’è voglia di calcio in città. Da martedì è partita la vendita libera dei biglietti per la gara di sabato (ore 18) contro il Lecce al Maradona e sono già diversi i settori sold out. Fino a ieri sera erano terminati i biglietti per i Distinti, entrambi gli anelli, e per l’anello superiore delle due Curve. Per quelle inferiori, invece, la disponibilità è bassa. Tradotto: potrebbero finire da un momento all’altro. Così come potrebbero terminare nel giro di pochissime ore – magari qualcuna sarà già andata sold out, intanto – le due Tribune, la Nisida e la Posillipo, che ieri sera presentavano la classica indicazione “ultimi posti” alla voce “disponibilità””.

