Napoli, Elmas rifiata? Conte ha già in mente alcune alternative per il Lecce!

In vista della sfida fra Napoli e Lecce, in programma al Maradona sabato alle 18.00, Eljif Elmas potrebbe partire dalla panchina dopo il notevole dispendio delle ultime settimane. Stando infatti al quotidiano La Repubblica, Conte a centrocampo può permettersi persino di scegliere, dopo aver chiesto al macedone, adattato per necessità nel ruolo di mediano, che ora potrebbe finalmente tirare il fiato.
Questa soluzione, in casa azzurra, darebbe finalmente respiro all’ex Lipsia e Torino dopo diverse gare consecutive giocate fuori posizione.