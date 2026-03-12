NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 22: Eljif Elmas of SSC Napoli celebrates the goal which was later disallowed by the referee during the Serie A match between SSC Napoli and Pisa SC at Stadio Diego Armando Maradona on September 22, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)
Napoli, Elmas rifiata? Conte ha già in mente alcune alternative per il Lecce!

By Riccardo Cerino
In vista della sfida fra Napoli e Lecce, in programma al Maradona sabato alle 18.00, Eljif Elmas potrebbe partire dalla panchina dopo il notevole dispendio delle ultime settimane. Stando infatti al quotidiano La Repubblica, Conte a centrocampo può permettersi persino di scegliere, dopo aver chiesto al macedone, adattato per necessità nel ruolo di mediano, che ora potrebbe finalmente tirare il fiato.

Questa soluzione, in casa azzurra, darebbe finalmente respiro all’ex Lipsia e Torino dopo diverse gare consecutive giocate fuori posizione.

 

