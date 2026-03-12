Napoli, bisogna blindare il pass Champions. Ancora dieci gare, ma sei sono in casa

Il Napoli dovrà giocare ancora dieci gare fino alla fine del campionato, e provare a blindare la qualificazione alla prossima Champions, però sei di queste sono al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli, tra l’altro, ha bisogno di continuare a collezionare punti e vittorie anche contro il Lecce, dopo il successo di sei giorni fa con il Torino, soprattutto per ragioni meramente pratiche, slegate dal vanto delle statistiche: deve blindare il pass Champions. Alla fine del campionato mancano dieci giornate e la squadra di Conte avrà l’ottima chance di giocare altre sei volte al Maradona: sabato contro il Lecce e il 6 aprile con il Milan dopo la sosta, e da calendario il 19 aprile con la Lazio, il 26 aprile con la Cremonese, il 10 maggio con il Bologna e il 24 maggio con l’Udinese”.

Factory della Comunicazione