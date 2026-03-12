NewsCalcioRassegna Stampa

“MISTER 600” – Obiettivo speciale che centrerà a Napoli. Conte punta alla “STORIA”

Sabato al Maradona insegue un prestigioso traguardo da allenatore in Serie A: dopo il Toro serve un’altra vittoria

 

  Conte in 600 punti   È a quota 597:  c’è il suo Lecce   tra lui e la storia

 

Il primo mattone  con l’Atalanta  all’esordio in A nel 2009

 

Antonio Conte ha conquistato il primo punto da allenatore in Serie A il 23 settembre 2009 alla guida dell’Atalanta, alla quinta giornata, subentrando all’esonerato Gregucci: 0-0 all’esordio assoluto, un pareggio senza gol al vecchio stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo contro il Catania di Atzori. Da quel giorno sono trascorsi quasi diciassette anni e sabato, in occasione della partita che il Napoli giocherà alle 18 al Maradona con il Lecce, cioè la squadra della sua città e la prima della sua vita da calciatore professionista, potrebbe arrivate a quota 600 punti nel massimo campionato italiano. Al momento, dopo la vittoria conquistata nella giornata precedente con il Torino, è arrivato a 597. Collezionati in 269 partite, attraverso 179 vittorie e 60 pareggi, con la media di 2,22 a partita. La più alta nella storia della Serie A, tra tecnici con almeno 70 panchine: alle sue spalle Allegri con 2,01 in 319 partite, Simone Inzaghi con 1,98 in 209 e Capello con 1,97 in 252.  

 

