Lobotka e McTominay possibili convocati contro il Lecce, la situazione

By Emilia Verde
Il Napoli sta ancora facendo i conti con assenze importanti, come quelle di Lobotka e McTominay, che però potrebbero essere nella lista dei convocati per la sfida di sabato al Maradona contro il Lecce. Il Corriere dello Sport scrive: “McT si prenota per sabato dopo aver smaltito l’infiammazione tendinea e ora resta l’ultimo da recuperare, Lobotka, vittima di sovraccarico muscolare che lo aveva costretto a saltare la partita di sabato contro i granata. Ore decisive per capire se potrà tornare nell’elenco dei convocati. Di sicuro, nel caso, non partirà dall’inizio”.

