Eusebio Di Francesco is present during the Serie A 2024-2025 match between Juventus and Venezia in Turin, Italy, on December 14, 2024. (Photo by Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images)
NewsCalcioNapoli

Lecce, continua l’avvicinamento al Napoli: lavoro differenziato per tre!

By Riccardo Cerino
0

Continua la marcia d’avvicinamento del Lecce alla sfida in trasferta contro il Napoli, in programma sabato alle 18.00 e valida per la 29esima giornata di Serie A. La preparazione dei salentini agli ordini di Eusebio Di Francesco prosegue: nella mattinata di oggi – stando al portale TMW – lavoro differenziato per Gaspar, Berisha e Gallo (quest’ultimo out a causa di un affaticamento muscolare). Regolarmente in gruppo Riccardo Sottil.

Domani, vigilia del match, rifinitura pomeridiana al complesso Acaya prima della partenza alla volta del capoluogo campano.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, McTominay sempre più vicino al rinnovo: ecco cosa filtra!

News

SSCN – Da Castel Volturno: focus tecnico-tattico a due giorni dal Lecce!

News

Nulla da fare per Lobotka: anche per il Lecce lo slovacco verso il forfait!

News

Il post verità che manda nel pallone: così non VAR!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.