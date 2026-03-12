Lecce, continua l’avvicinamento al Napoli: lavoro differenziato per tre!

Continua la marcia d’avvicinamento del Lecce alla sfida in trasferta contro il Napoli, in programma sabato alle 18.00 e valida per la 29esima giornata di Serie A. La preparazione dei salentini agli ordini di Eusebio Di Francesco prosegue: nella mattinata di oggi – stando al portale TMW – lavoro differenziato per Gaspar, Berisha e Gallo (quest’ultimo out a causa di un affaticamento muscolare). Regolarmente in gruppo Riccardo Sottil.

Domani, vigilia del match, rifinitura pomeridiana al complesso Acaya prima della partenza alla volta del capoluogo campano.