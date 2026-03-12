Hasa e Cajuste, crescita lontano dal Maradona

Tra i calciatori di proprietà del Napoli che stanno cercando continuità lontano dalla città partenopea ci sono anche Luis Hasa e Jens Cajuste.

Il centrocampista italiano ha scelto la Carrarese, in Serie B, dove si è ritagliato un ruolo da protagonista. Finora ha disputato 22 partite, arricchite da quattro gol e due assist. Numeri che raccontano una crescita importante e soprattutto la possibilità di giocare con continuità, elemento che a Napoli gli era mancato.

Buoni segnali arrivano anche dall’Inghilterra, dove Jens Cajuste è diventato uno dei punti di riferimento dell’Ipswich Town , impegnato nella EFL Championship. Il centrocampista svedese ha già collezionato 29 presenze, segnando un gol e fornendo quattro assist.

La sua stagione potrebbe avere conseguenze anche sul mercato: l’accordo con il Napoli prevede infatti l’obbligo di riscatto nel caso in cui l’Ipswich riuscisse a conquistare la promozione nella Premier League.