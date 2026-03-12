NewsCalcioSu X.com

Fiorentina, One Touch, Sassuolo, Genoa, As Police Football e Lucchese si qualificano per gli ottavi di finale della 76ª Viareggio Cup con una giornata d’anticipo

By Giuseppe Sacco
Nel girone 1, il Genoa batte 3-0 il Vllaznia e chiude la pratica con le reti di Skraburski (a segno per la seconda volta in due gare), Pellegrini e Mastropietro. Avanza anche l’AS Police Football, che pareggia 1-1 contro il Mavlon: al vantaggio iniziale di Ogwu per i nigeriani risponde Ilboudo per la formazione del Burkina Faso.

Verdetto emesso pure nel girone 2: la Fiorentina supera 2-0 il Viareggio al Viola Park con i gol di Mataran e Boskovic. Con i viola, staccano il pass per gli ottavi i nigeriani dell’One Touch, vittoriosi 2-1 sulla Vis Pesaro (decisiva la doppietta di Agha).

Nel girone 3, il Sassuolo travolge 6-0 l’Uyss New York con marcature tutte diverse (incluso un autogol di Reffo) e ipoteca il primato. Passa alla seconda fase anche la Lucchese, forte del 3-0 inflitto al Signa: gara decisa già nella prima frazione dalla doppietta di Chiesa e dal sigillo di Piroli.

Domani il torneo maschile prosegue con le sfide della seconda giornata del gruppo B (gironi 4-5-6).

Sarà inoltre il giorno della finalissima della 7ª Viareggio Women’s Cup: Juventus e Rappresentativa LND si sfideranno per il titolo allo stadio “Bresciani” di Viareggio (fischio d’inizio alle 15, con diretta su RaiPlay e differita venerdì alle 15 su RaiSport). La selezione della Lega Nazionale Dilettanti ha ottenuto la qualificazione grazie allo 0-0 contro il Westchester United, mentre le bianconere, già certe del posto in finale, hanno riposato.

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026

2ª GIORNATA – GRUPPO A

Girone 1

GENOA-VLLAZNIA 3-0
Reti: 49′ pt. Skraburski (G); 15′ st. Pellegrini (G), 45′ Mastropietro (G).
(arbitro Carrea di Genova)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

MAVLON-AS POLICE FOOTBALL 1-1
Reti: 11′ pt. Ogwu (M), 36′ Ilboudo A. (A).
(arbitro Agabiti di Livorno)
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)

Girone 2

FIORENTINA-VIAREGGIO 2-0
Reti: 11′ pt. Mataran (F); 16′ st. Boskovic (F).
(arbitro Bertilone di Pontedera)
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 12.30)

VIS PESARO-ONE TOUCH 1-2
Reti: 5′ pt. Agha (O), 25′ Agha (O), 30′ John aut. (V).
(arbitro Iacobellis di Pisa)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Girone 3

SASSUOLO-UYSS NEW YORK 6-0
Reti: 22′ pt. Cavani (S), 25′ Burman (S), 42′ Reffo aut. (S); 4′ st. Tumminelli (S), 29′ Sangiorgio (S), 39′ Coman (S).
(arbitro Antoni di Reggio Emilia)
Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 15.30)

SIGNA-LUCCHESE 0-3
Reti: 6′ pt. Chiesa (L), 26′ Chiesa (L), 38′ Piroli (L).
(arbitro La Rosa di Pistoia)
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)

CLASSIFICHE

GIRONE 1: Genoa, As Police Football 4, Mavlon 2, Vllaznia 0

GIRONE 2: Fiorentina, One Touch 6, Vis Pesaro, Viareggio 0

GIRONE 3: Sassuolo 6, Lucchese 4, Uyss New York 1, Signa 0

7ª VIAREGGIO WOMEN’S CUP – 3ª GIORNATA

Girone 1

FIORENTINA-LIVORNO 7-0 Reti: 3′ pt. Miraldi (F), 7′ Iiriti (F), 10′ Lisica (F), 12′ Lisica (F), 17′ Lisica (F), 29′ Lisica (F); 15′ st. Muka (F).
(arbitro Morbidelli di Pistoia)
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)

Girone 2

WESTCHESTER UNITED-RAPPRESENTATIVA LND 0-0 
(arbitro Baldi di Viareggio)
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)

CLASSIFICHE

GIRONE 1: Juventus 6, Fiorentina 3, Livorno 0.

GIRONE 2: Rappresentativa LND 4, Milan 3, Westchester United 1.

