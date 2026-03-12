Europa LeagueCalcioNews

Europa League – Pari e palla al centro, è 1-1 tra Bologna e Roma

By Luigi d' Aniello
Finisce in parità il primo round del derby tutto italiano in Europa League. È 1-1 infatti tra Bologna e Roma nell’andata degli Ottavi di finale. Totale equilibrio al Dall’Ara con la gara che si sblocca nella ripresa, dove succede di tutto. Padroni di casa in vantaggio con Bernardeschi al 50′ min, la Roma colpisce la traversa con Malen e poi pareggia con Pellegrini al 71′ min. Giallorossi che colpiscono di nuovo il palo con Malen ma nel finale è il Bologna che sfiora il raddoppio con la traversa di Vitik. Tutto è rimandato alla gara di ritorno all’Olimpico tra sette giorni

