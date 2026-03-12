Doppio ex Di Vicino: “Ho allenato Vergara nelle giovanili a Napoli, ha tanto carattere”
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Di Vicino, doppio ex Napoli-Lecce
“Ora che stanno rientrando tutti, toccherà al mister decidere chi schierare. Con la rosa che ha, il Napoli può variare molti moduli, Conte può divertirsi. Io metterei il centrocampo a 3 con due mezzelune e Hojlund in attacco, c’è però da vedere chi sta meglio fisicamente perchè il Napoli ha bisogno di gente che corre e lotta fino alla fine. McTominay può giocare ovunque, è un campione, al pari di De Bruyne.
Ho allenato Vergara nelle giovanili a Napoli, caratterialmente è sempre stato una potenza. E’ menefreghista e lo dico tra virgolette, anche se avesse giocato nel Real Madrid avrebbe avuto lo stesso atteggiamento perchè lui è così. Le qualità sono tante, sono felice per lui. Conte è stato bravo a credere in lui, è dal ritiro che non voleva andasse via. E’ vero, è esploso grazie agli infortuni, ma sono certo che un po’ di spazio se lo sarebbe ritagliato ugualmente.
Il Lecce deve salvarsi e quindi contro il Napoli darà il 100%. In attacco ha giocatori veloci per cui il Napoli non deve guardare la classifica ma preparare al meglio la gara”.