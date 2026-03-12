NewsCalcioNapoli

Criscitiello: “Oggettivamente il Napoli ha sbagliato la stagione”

By Vincenzo Buono
Nel suo intervento, Michele Criscitiello si è soffermato anche sulle scelte fatte dal club partenopeo, ecco le sue parole: “Il mercato estivo secondo me è stato buono. Adesso i napoletani per l’ultimo che hanno preso, Alisson, mi prendono in giro perché io avevo esplicitamente detto e ribadisco che quello che è stato speso a gennaio a obiettivi ormai sfumati è stato inutile. Hanno speso 20 milioni più 1,5 di procura per Giovane e invece allo Sporting hanno dato 3,5 milioni per il prestito più eventuali 16,5 milioni per il diritto di riscatto”. Il direttore di Sportitalia ha poi concluso con una valutazione complessiva sulla stagione del Napoli, ritenendo che la squadra avrebbe potuto fare molto di più rispetto ai risultati ottenuti finora: “Oggettivamente il Napoli ha sbagliato la stagione, portare a casa un secondo, terzo o quarto porto cambia poco. Doveva fare molto di più e credo che Conte sia il primo deluso da questo campionato del Napoli”.

