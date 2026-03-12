Conte, prossimo obiettivo, eguagliare il Napoli di Sarri 2015-’16

Il tecnico del Napoli Antonio Conte vuole restare tra i primi in classifica e ipotecare la qualificazione Champions, ma un obiettivo vicino è quello di eguagliare il Napoli di Sarri 2015-’16. Il Corriere dello Sport scrive: “Al traguardo individuale che insegue Conte è abbinato anche un altro obiettivo di squadra: prolungare ancora l’imbattibilità in casa ed eguagliare così il record del Napoli di Sarri del 2015-2016. Ai grandi numeri di Antonio si accompagnano quelli del gruppo, e come potrebbe essere altrimenti: se il tecnico è arrivato alla soglia dei 600 punti in Serie A lo deve anche al rendimento del Napoli al Maradona, imbattuto sin dall’8 dicembre 2024, giorno dell’ultima sconfitta a Fuogrirotta contro la Lazio per 0-1, e poi capace di mettere in fila 24 risultati utili consecutivi tra la seconda parte del precedente campionato e quello giunto alla ventottesima giornata”.

