Conference League, la Viola la ribalta al 93esimo: 2-1 con il Rakow!
Boccata d’aria per la Fiorentina di Vanoli, dopo essere andata in svantaggio recupera i polacchi del Rakow al 93esimo su rigore. Un risultato che avvantaggia i viola in vista della partita di ritorno della settimana prossima.
Di seguito il tabellino della gara:
FIORENTINA-RAKOW 2-1
MARCATORI: 60′ Brunes (R), 62′ Ndour (F), 93′ rig. Gudmundsson (F).
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini (68′ Dodo), Comuzzo, Ranieri, Gosens (58′ Harrison); Fabbian, Mandragora (82′ Fagioli), Ndour; Parisi, Piccoli (82′ Braschi), Fazzini (58′ Gudmundsson). (A disp. De Gea, Leonardelli, Kouadio, Balbo, Bonanno, Sadotti). All. Vanoli.
RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski (70′ Bulat), Repka, Pienko (59′ Arsenic); Makuch, Brunes (79′ Leonardo Rocha), Lopez (59′ Diaby-Fadiga). (A disp. Trelowski, Czeremski, Mosor, Amorim, Napieraj, Ilenic, Mircetic). All. Tomczyk.
ARBITRO: Kabakov (Bulgaria).
AMMONITI: Struski (R), Ranieri (F), Tomczyk (R), Tudor (R), Parisi (F), Fagioli (F), Zych (R).