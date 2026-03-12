NewsCalcioConference League

Conference League, la Viola la ribalta al 93esimo: 2-1 con il Rakow!

By Daniele Garofalo
0

Boccata d’aria per la Fiorentina di Vanoli, dopo essere andata in svantaggio recupera i polacchi del Rakow al 93esimo su rigore. Un risultato che avvantaggia i viola in vista della partita di ritorno della settimana prossima.

Factory della Comunicazione

Di seguito il tabellino della gara:

FIORENTINA-RAKOW 2-1 

 

MARCATORI: 60′ Brunes (R), 62′ Ndour (F), 93′ rig. Gudmundsson (F).

 

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini (68′ Dodo), Comuzzo, Ranieri, Gosens (58′ Harrison); Fabbian, Mandragora (82′ Fagioli), Ndour; Parisi, Piccoli (82′ Braschi), Fazzini (58′ Gudmundsson). (A disp. De Gea, Leonardelli, Kouadio, Balbo, Bonanno, Sadotti). All. Vanoli.

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski (70′ Bulat), Repka, Pienko (59′ Arsenic); Makuch, Brunes (79′ Leonardo Rocha), Lopez (59′ Diaby-Fadiga). (A disp. Trelowski, Czeremski, Mosor, Amorim, Napieraj, Ilenic, Mircetic). All. Tomczyk.

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria).

AMMONITI: Struski (R), Ranieri (F), Tomczyk (R), Tudor (R), Parisi (F), Fagioli (F), Zych (R).

 

Potrebbe piacerti anche
Conference League

Conference League – Fiorentina gioia allo scadere: 2-1 al Rakow

News

Il difficile momento del calcio italiano analizzato da Damascelli – TMW

News

Biasin: “Non è corretto dire che il calcio italiano non funziona!”

News

Il flipper di infortuni partenopei, le parole di Francesco de Core!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.