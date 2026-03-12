Conference League – Fiorentina gioia allo scadere: 2-1 al Rakow
Gioia Fiorentina! La Viola ottiene un’importante vittoria, battendo 2-1 in rimonta i polacchi del Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Ospiti in vantaggio al 60′ min con Brunes, che gela il Franchi, immediato pari dei padroni di casa con Ndour dopo soli due minuti, nel finale arriva la rete d Gudmundsson al 93′ min su rigore, che regala un pesantissimo successo alla squadra di Vanoli in vista del ritorno tra sette giorni in Polonia