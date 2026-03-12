CdS – Il Napoli vanta la striscia aperta d’imbattibilità casalinga più lunga dei cinque campionati top d’Europa

Il Napoli ha davanti a sè ancora sei gare casalinghe, e potrebbe superare il suo stesso record d’imbattibilità allo stadio Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Al traguardo individuale che insegue Conte è abbinato anche un altro obiettivo di squadra: prolungare ancora l’imbattibilità in casa ed eguagliare così il record del Napoli di Sarri del 2015-2016. Ai grandi numeri di Antonio si accompagnano quelli del gruppo, e come potrebbe essere altrimenti: se il tecnico è arrivato alla soglia dei 600 punti in Serie A lo deve anche al rendimento del Napoli al Maradona, imbattuto sin dall’8 dicembre 2024, giorno dell’ultima sconfitta a Fuogrirotta contro la Lazio per 0-1, e poi capace di mettere in fila 24 risultati utili consecutivi tra la seconda parte del precedente campionato e quello giunto alla ventottesima giornata. Dicevamo: 17 vittorie e 7 pareggi in totale, 9 e 4 in questa stagione. Il Napoli vanta la striscia aperta d’imbattibilità casalinga più lunga dei cinque campionati top d’Europa (Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1) e se riuscirà a difenderla anche sabato contro il Lecce pareggerà il risultato di 14 partite in un solo campionato raggiunto per la prima volta nell’era dei tre punti con Sarri dieci anni fa”.

Factory della Comunicazione