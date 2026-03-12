CdS – Il Napoli vanta la striscia aperta d’imbattibilità casalinga più lunga dei cinque campionati top d’Europa

Il Napoli ha davanti a sè ancora sei gare casalinghe, e potrebbe superare il suo stesso record d’imbattibilità allo stadio Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Al traguardo individuale che insegue Conte è abbinato anche un altro obiettivo di squadra: prolungare ancora l’imbattibilità in casa ed eguagliare così il record del Napoli di Sarri del 2015-2016. Ai grandi numeri di Antonio si accompagnano quelli del gruppo, e come potrebbe essere altrimenti: se il tecnico è arrivato alla soglia dei 600 punti in Serie A lo deve anche al rendimento del Napoli al Maradona, imbattuto sin dall’8 dicembre 2024, giorno dell’ultima sconfitta a Fuogrirotta contro la Lazio per 0-1, e poi capace di mettere in fila 24 risultati utili consecutivi tra la seconda parte del precedente campionato e quello giunto alla ventottesima giornata. Dicevamo: 17 vittorie e 7 pareggi in totale, 9 e 4 in questa stagione. Il Napoli vanta la striscia aperta d’imbattibilità casalinga più lunga dei cinque campionati top d’Europa (Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1) e se riuscirà a difenderla anche sabato contro il Lecce pareggerà il risultato di 14 partite in un solo campionato raggiunto per la prima volta nell’era dei tre punti con Sarri dieci anni fa”.