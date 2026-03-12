CalcioNews

Calciomercato, Milan: un ex Napoli nel mirino

By Vincenzo Buono
Visto il Bayern contro l’Atalanta? In difesa hanno giocato Tah e Upamecano, con Kim seduto dall’inizio alla fine. Non è una novità. Kim Min-Jae in Bundesliga ha giocato solo 12 volte da titolare, in Champions solo una volta da ottobre a oggi. Va bene che il Bayern è uno dei club migliori al mondo ma ha senso accettare questa parabola di carriera, dopo gli anni da campione al Napoli? Il contratto del centralone coreano scadra tra due anni e il Bayern non si oppone alla cessione, alle giuste condizioni. Certo, c’è un grande tema economico. Il Bayern lo pagò 57 milioni, potrebbe cederlo per meno di 30? E ancora più importante, Kim ha un ingaggio che arriva a 9 milioni netti a stagione, fuori da ogni parametro del Milan. Per tornare in Italia, dovrebbe accettare una pesante ristrutturazione di quell’accordo.

Fonte: Gazzetta dello Sport

