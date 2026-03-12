Biasin: “Non è corretto dire che il calcio italiano non funziona!”

Dopo la disfatta dell’Atalanta, unica italiana rimasta in Champions League dopo le altrettante deludenti uscite di Napoli, Inter e Juventus, ci si torna ad interrogare sulle condizioni del movimento calcistico italiano in Europa, anche in vista del prossimo play off Mondiale. Di tale questione, a Radio Punto Nuovo nel corso di “Punto Nuovo Sport”, ne ha parlato anche il giornalista Fabrizio Biasin. Di seguito le sue parole:

“Il calcio italiano in Europa? Bisogna evitare di mescolare troppi piani. È un dato di fatto che esistano in Europa almeno sei o sette squadre con possibilità economiche e tecniche nettamente superiori alle nostre. Parliamo di club come Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona e delle grandi inglesi, che ogni anno possono permettersi mercati da 200 milioni. I loro giocatori non vedono più la Serie A come un punto d’arrivo. Per questo motivo dobbiamo essere molto bravi a lavorare con risorse più limitate e provare a dar loro fastidio con le idee.

Non è corretto dire che se quest’anno le squadre italiane fanno fatica in Europa allora il calcio italiano non funziona. L’anno scorso abbiamo fatto una finale di Champions League. La verità è che esiste una fascia di club con disponibilità economiche enormemente superiori alle nostre, e su dieci stagioni è molto probabile che siano loro ad arrivare fino in fondo.

Lotta Scudetto? L’Inter ha un vantaggio importante, ma non è più spedita come prima. Arriva da una sconfitta nel derby che può lasciare qualche scoria mentale. Per questo la partita con l’Atalanta è probabilmente la più importante di questo finale di stagione. Se l’Inter supera anche questo ostacolo, allora credo che il discorso scudetto possa dirsi praticamente chiuso. Se invece dovesse inciampare, allora si potrebbero aprire scenari diversi.

L’Atalanta arriva da una mazzata europea contro il Bayern Monaco e bisogna capire come reagirà mentalmente. Potrebbero succedere due cose: o non hanno ancora smaltito il colpo e fanno fatica a San Siro, oppure reagiscono con orgoglio e complicano la vita all’Inter. Negli ultimi anni i nerazzurri hanno quasi sempre fatto percorso netto contro l’Atalanta, ma questa resta una partita molto particolare.”

Il caso Bastoni? Francamente mi sembra si stia esagerando. Ha commesso un errore, ha simulato e poi ha chiesto scusa. Nel calcio queste cose succedono ogni settimana, ma si è deciso che Bastoni rappresenta il simbolo di un certo tipo di comportamento e quindi diventa il bersaglio. Se fosse accaduto in una partita meno importante probabilmente non ne parleremmo neanche. C’è molta ipocrisia su queste situazioni.”