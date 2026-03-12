Antonio Conte è sul podio come media punti 2025/26

CIFRE TONDE. Antonio grandi numeri, grandi traguardi: da settembre 2009 a marzo 2026. Vent’anni d’esperienza dalla prima panchina con l’Arezzo in Coppa Italia datata 19 agosto 2006, q uasi maggiorenne (per incarico) in Serie A. La sua prima vittoria in campionato, all’epoca dell’Atalanta, risale al 18 ottobre 2009 al Friuli con l’Udinese: 3-1. Mentre l’ultima, dicevamo, è storia recente: venerdì scorso contro il Toro, alla guida del Napoli. E ancora al Maradona, sabato, farà cifra tonda in fatto di partite da allenatore in Serie A, 270; e contemporaneamente punterà alla vittoria numero 180 e ai 600 punti. In questo momento, per la cronaca, il Napoli di Conte viaggia alla media di 2 punti in 28 giornate di campionato, alle spalle di Chivu (2,39) e Allegri (2,14). Fonte: CdS

