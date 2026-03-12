Anguissa si rivede in campo, a fine mese a Napoli si rivede l’agente

E’ mancato, difficile quantificare quanto. E’ mancato al centrocampo, certo, ma anche alla difesa, trovatasi senza il suo filtro, e all’attacco, orfano delle sue progressioni e dei suoi inserimenti. A Verona Frank Anguissa, è tornato in campo. Ora, staremo a vedere. Scrive Il mattino: “Si affaccerà sul Golfo ancora una volta sabato. Dal Lecce al Lecce: dall’ultima volta in cui era stato capace di andare in gol al suo possibile importantissimo ritorno dal primo minuto. Frank non ha più intenzione di stare a guardare, lo ha fatto per due mesi non saltando mai un appuntamento al Maradona. A ogni partita interna degli azzurri, era presente in tribuna o in campo. R ivederlo a bordocampo durante il riscaldamento, prima ancora del rientro in campo, è stato un sollievo per tanti presenti. Ora, però, c’è da riprendersi la scena, non roba da poco. Sul tavolo c’è ancora il rinnovo di contratto proposto dal club. Anguissa aveva voglia di cambiare aria prima della scorsa estate, oggi sembra orientato a tenersi stretto il Napoli per una rivalsa. L’accordo è in scadenza tra un anno, da fine mese si ricomincerà a fare sul serio con l’agente Maxime Nana (a cui sono state chieste informazioni per Singo) per un rinnovo “a vita”. O, almeno, per evitarsi problemi tra un anno”