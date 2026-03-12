“Alisson ha qualità importanti e sta emergendo! Giovane? Napoli non è Verona…”

A “1 Football Club“, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Fava Passaro, ex attaccante, tra le tante, di Napoli, Udinese e Bologna. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Si aspettava un impatto così positivo da Alisson Santos?

“No, devo dirti la verità, non me lo aspettavo così immediato. Però il ragazzo ha qualità importanti e le sta dimostrando. Sono molto contento per lui perché in un momento con tanti infortuni è riuscito a farsi trovare pronto.”

Da Giovane, che al Verona aveva fatto bene, forse ci si aspettava qualcosa in più?

“Sì, è possibile. Al Verona aveva fatto vedere cose molto interessanti. Probabilmente a Napoli il contesto tattico è diverso e questo può averlo un po’ penalizzato. La squadra sfrutta molto gli esterni e quando un giocatore entra subito bene nel sistema riesce a mettersi in luce. Mi auguro che anche lui riesca a farlo. Non voglio dire che il ragazzo sia bocciato. Va fatto crescere con calma e con un allenatore come Conte può migliorare molto. Sono convinto che, con il tempo, anche lui riuscirà a dare il suo contributo al Napoli.”