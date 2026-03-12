Adnkronos News

Addio a Enrica Bonaccorti, da Venier a Balivo: le reazioni di amici e colleghi

(Adnkronos) – È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti e subito i colleghi del mondo dello spettacolo dedicano un pensiero alla conduttrice televisiva, che da tempo aveva un tumore al
pancreas. 

Tra i primi commenti social quello della collega Mara Venier: “Enrica mia, sarai sempre con me”. In un post Instagram Caterina Balivo ricorda che Bonaccorti era stata ospite “giusto un mese fa” a ‘La Volta Buona’ “con la reunion di Non è la Rai e con Giancarlo, tuo figlio televisivo”. Balivo scrive: “Ti ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. Grazie per i tanti consigli e la fiducia che mi hai sempre dato. Un abbraccio sentito a Verdiana e a suo figlio, nipote amatissimo”. 

Pierluigi Diaco annuncia invece uno
speciale di BellaMa’, in onda oggi alle 16 su Rai2, interamente dedicato
ad Enrica Bonaccorti dove verrà riproposta la sua ultima intervista
nello studio del programma. “Enrica si è distinta per passione, educazione, regalità d’animo ed eleganza. Ingredienti che è riuscita a trasformare in grammatica televisiva”, la dichiarazione del conduttore. 

