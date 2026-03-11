Adnkronos News

Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore

Arrivano gli account Whatsapp per gli under 13, che saranno configurati e gestiti dai genitori. Lo annuncia Whatsapp, l’app di messaggistica detenuta dal gruppo Usa Meta, assicurando che saranno introdotti “nuovi controlli pensati per limitare la loro esperienza” alla messaggistica e alle chiamate, attraverso le impostazioni predefinite più rigorose. La novità è stata messa a punto “in collaborazione con famiglie ed esperti”, si spiega. “Implementeremo gradualmente gli account gestiti da un genitore nei prossimi mesi e non vediamo l’ora di ricevere i feedback degli utenti per continuare a sviluppare WhatsApp e offrire alle famiglie il modo più sicuro e privato per comunicare”. 

Gli account per i più giovani sono stati sviluppati in risposta ai feedback dei genitori, che “ci hanno espresso il desiderio di poter introdurre i propri preadolescenti a Whatsapp” attraverso un’esperienza pensata specificamente per gli under 13”. Dovranno essere creati e gestiti attivamente dai genitori o dai tutori e rimanere collegati al loro account Whatsapp. Consentono esclusivamente di effettuare chiamate e inviare messaggi”. In questo modo sarà possibile gestire chi può contattare i propri figli preadolescenti, i gruppi a cui possono accedere e le relative impostazioni sulla privacy. 

I genitori potranno decidere chi può contattare l’account e in quali gruppi è possibile entrare. Inoltre possono controllare le richieste di messaggi da parte di contatti sconosciuti e gestire le impostazioni sulla privacy dell’account.  

