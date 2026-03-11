Verso Napoli-Lecce, i precedenti dell’arbitro Abisso- Radio Marte

Dopo il match con il Torino, il Napoli di Antonio Conte gioca di nuovo al Maradona, ospite il Lecce di Eusebio Di Francesco reo della vittoria con la Cremonese nell’ultimo scontro diretto. Dopo aver recuperato alcuni tasselli il Napoli spera di riabbracciare Mctominay, mentre per Vergara si prospetta circa un mese di stop.

La gara di sabato prossimo tra Napoli e Lecce sarà diretta da Abisso, all’esordio stagionale con gli azzurri. Nove i precedenti con il Napoli per il ‘fischietto’ siciliano, quasi tutti positivi. Con lui gli azzurri hanno vinto 9 volte, perdendo in Coppa Italia (il pesante 0-4 col Frosinone) e pareggiando in una circostanza. Ma non è stato un pari qualsiasi, come riporta l’edizione odierna di Radio Marte, si tratta dell’1-1 del 4 maggio 2023, Udinese-Napoli, che consegnò ufficialmente lo scudetto al Napoli di Spalletti. Quest’anno Abisso ha diretto solo 8 gare di serie A, nelle quali ha estratto 31 cartellini gialli, 3 rossi. In totale, considerando le 4 partite arbitrate in serie B, nella stagione 2025-26 è stato utilizzato dal designatore Rocchi in 12 match. Ha già diretto il Lecce, in questa serie A, nel pari interno col Verona dello scorso 8 novembre. Con i salentini il bilancio è di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte.