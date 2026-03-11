UFFICIALE, Serie A – Gli arbitri che dirigeranno i match della 29^giornata

In programma nel prossimo fine settimana la 29^ giornata del torneo di Serie A. L’AIA ha da poco comunicato gli arbitri e le sestine complete che dirigeranno i match:

Factory della Comunicazione

TORINO – PARMA Venerdì 13/03 h.20.45

MARESCA

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MUCERA

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

INTER – ATALANTA Sabato 14/03 h. 15.00

MANGANIELLO

PASSERO – ROSSI L.

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

NAPOLI – LECCE Sabato 14/03 h. 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI

UDINESE – JUVENTUS Sabato 14/03 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: RAPUANO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

H. VERONA – GENOA h. 12.30

MARCHETTI

SCATRAGLI – LAUDATO

IV: DIONISI

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA

PISA – CAGLIARI h. 15.00

LA PENNA

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

SASSUOLO – BOLOGNA h. 15.00

BONACINA

DEI GIUDICI – FONTEMURATO

IV: MARINELLI

VAR: SERRA

AVAR: PEZZUTO

COMO – ROMA h. 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: SOZZA

VAR: FABBRI

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – MILAN h. 20.45

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: MAGGIONI

CREMONESE – FIORENTINA Lunedì 16/03 h. 20.45

DI BELLO

LO CICERO – VECCHI

IV: SACCHI J.L.

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO