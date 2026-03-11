Stop Vergara, Napoli e Nazionale dovranno fare a meno di lui

Ancora un paragrafo da scrivere in merito agli infortuni che questa stagione hanno flagellato il Napoli, stavolta si tratta di Antonio Vergara, che dovrà stare fuori almeno un mese, con doppia delusione, come sottolinea Il Mattino: “Le brutte notizie, ancora una volta, arrivano dall’infermeria. Antonio Vergara non salterà solo il Lecce, ma anche le gare contro Cagliari e Milan non lo vedranno protagonista. La certezza è ancora tutta da strutturare, ma il campioncino napoletano, enorme protagonista dell’ultimo mese di stagione, potrebbe tornare tra le sfide con Parma e Lazio. Praticamente un mese abbondante ai box, 40 giorni nella peggiore delle ipotesi. Una assenza pesante, pesantissima però: non solo non sarà a disposizione di Conte, ma non potrà neppure rispondere alla convocazione che con ogni probabilità sarebbe arrivata tra qualche giorno da Gattuso e dalla nazionale italiana per i Playoff Mondiali di marzo. Una doppia amarezza che non ha messo ko l’umore di Vergara: Antonio ne ha viste già tante nella sua carriera, nonostante la giovane età, non sarà certo una lesione plantare a farlo cadere giù. Anzi, l’asticella è solo spostata più avanti: ha spiegato questo a Conte e allo staff medico napoletano dopo la conclusione degli esami strumentali a cui si è sottoposto e che hanno evidenziato la lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro”.

