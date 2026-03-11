SASSUOLO, ITALY - AUGUST 23: Scott McTominay of SSC Napoli looks on during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and SSC Napoli at Mapei Stadium Citta del Tricolore on August 23, 2025 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Sky: "Rinnovo McTominay?Trattiva in coso: possibile chiusura carriera in azzurro"

By Giovanni Esposito
Scott McTominay sembrerebbe pronto a ritornare a disposizione di Antonio Conte. L’MVP dello scorso campionato di Serie A pare aver recuperato dal problema al tendine della coscia sinistra che l’ha costretto ai box dalla sfida contro il Genoa dello scorso 7 febbraio. Il centrocampista azzurro e il Napoli, come riferisce Sky, sta discutendo il rinnovo del contratto che lo lega al club partenopeo. Di seguito i dettagli della trattativa riportati dall’esperto di mercato della tv satellitare Luca Marchetti.

“Il Napoli vuole chiudere per i rinnovi dei suoi big, ovviamente bisogna lavorarci. McTominay importantissimo, se ne è iniziato a parlare prima dell’inizio del 2026, poi c’è stata un’interruzione dovuta al mercato invernale ma i colloqui sono ripresi. Se arriverà il rinnovo, sarà una scelta a vita per il calciatore che chiuderebbe la sua carriera a Napoli”.

