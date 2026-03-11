Adnkronos News

Sinibaldi (Anci): “Protocollo con Difensore civico per ridurre differenze fra cittadini”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “La battaglia principale di Anci è quella di limitare le distanze”, fra cittadino e istituzioni.  

Factory della Comunicazione

“Le distanze ovviamente ci sono perché il Lazio è una Regione complessa: ci sono aree montane, molte aree rurali, aree interne, e ci sono inevitabilmente delle differenze di qualità della vita e di accesso anche ai servizi della pubblica amministrazione”. Così all’Adnkronos il presidente di Anci Lazio e sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi a margine della firma del protocollo fra difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Aurigemma: “Difensore civico riduce distanza fra cittadino e istituzioni”

Adnkronos News

Fardelli: “Difensore civico non è nemico della Pa ma ponte per cittadini”

Adnkronos News

Lazio, al consiglio regionale siglato accordo Difensore civico-Anci

Adnkronos News

Rossella Erra, i progressi con la dieta: “Ora indosso una giacca che non…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.