NewsCalcioMercato

Segnali positivi sul rinnovo di Scott, il suo agente ha visto Manna

By Giuseppe Sacco
0

IL TEMPISMO. Anche l’ultimo atto prima della pausa forzata lo racconta chiaramente: a Marassi contro il Genoa propiziò la rimonta innescando il pareggio di Hojlund, segnò il momentaneo 2-1 dopo aver incassato un colpo al piede destro e poi, nonostante un fastidio a un gluteo e la riacutizzazione di un’infiammazione tendinea, strinse i denti e restò in campo fino all’intervallo. Sipario: non gioca dal 7 febbraio, sabato saranno 35 giorni, ma il momento è perfetto per rimettersi a fare McT. Il Napoli, in questo momento, vive un situazione propizia se non addirittura ideale: ha guadagnato 3 punti sulla Roma ed è terzo a +5 sulla squadra di Gasp e il Como, e a +6 sulla Juve, e ad eccezione degli scontri diretti contro il Milan il 6 aprile e proprio il Como sul lago il 3 maggio, ha dalla sua un calendario decisamente fattibile. O quantomeno non impossibile, con tutto il dovuto rispetto ai prossimi avversari, comunque pericolosi perché impegnati con il tema salvezza. Innanzitutto il Lecce al Maradona, dicevamo, e poi venerdì 20 marzo il Cagliari in Sardegna, all’Unipol Domus.  Si legge ancora sul CdS-

Factory della Comunicazione

IL CONTRATTO. Nel frattempo, in agenda c’è anche il rinnovo: il suo agente, Colin Murdock, ha incontrato a Napoli il ds Manna prima della partita con la Roma e l’aria è buonissima: McT è più che mai interessato all’affare Champions. Presente e futuro.

Potrebbe piacerti anche
News

C’è un’opzione del Napoli nel contratto di Zambo, il futuro è da chiarire

News

Più serio del previsto l’infortunio di Vergara, tempi di recupero e qualche…

News

“MCTORNA”. CdS” Il Napoli ritrova lo scozzese contro il…

News

P. Specchia: “Ora è abbondanza di calciatori, senza infortuni sarebbe stata…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.