Salvione: “Senza infortuni il Napoli avrebbe lottato per lo Scudetto”

“Il nostro calcio non è al livello delle altre big europee anche se l’Inter ha raggiunto 2 finali in 3 anni tenendo vivo il nostro movimento. Ma, è chiaro che la differenza con le altre big è palese, la facilità con cui ieri il Bayern ha travolto l’Atalanta ne è la fotografia. Il cammino del Napoli europeo è stato penalizzato dagli infortuni, ancora oggi a marzo, Conte non ha la rosa al completo. Già col rientro di Anguissa e De Bruyne abbiamo notato lo spessore dei giocatori che sono stati fuori, questa passerà alla storia come la stagione degli infortuni. Conte ha avuto il merito di trovare sempre soluzioni in un momento di emergenza perenne anche perchè non ha mai avuto tregua. Il Napoli aveva una squadra molto competitiva, forse la più forte dell’era De Laurentiis, ma non l’abbiamo mai vista. Sulla carta aveva una squadra e in campo ne ha avuta un’altra.