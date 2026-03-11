Adnkronos News

Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza con Andrea Ferrara

Rose Villain è incinta. La cantante diventerà mamma per la prima volta. Lo ha annunciato oggi con un video condiviso sui social in cui appare con il pancione accanto al marito e produttore discografico Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara.  

“Ucciderò tutti i mostri per te”, canta Rose Villain nel video che anticipa un nuovo brano, intitolato ‘TUTTALUCE’ in uscita dedicato proprio al suo “piccolo principe”. Non è stato rivelato chiaramente il sesso del nascituro, ma la cantante ha rilasciato questo piccolo indizio nel testo del brano che sembra confermare quindi l’arrivo di un maschietto in famiglia.  

 

 

L’artista nel filmato condiviso sui social ha ripercorso i momenti più emozionanti di questi ultimi mesi: il test di gravidanza, la prima ecografia e l’emozione di annunciarlo alla sua famiglia.  

