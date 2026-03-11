Rastelli: “Alisson Santos è un capolavoro: ecco perché il Napoli può puntare al secondo posto”

Massimo Rastelli, ex calciatore e allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Parlando di Gutierrez e della sua duttilità, penso che tutti gli allenatori provino giocatori in ruoli diversi, soprattutto vedendoli spesso in allenamento. Quando alleni le contrapposizioni, ad esempio, chi non fa il titolare ha la possibilità di mettersi più in mostra facendo la parte dell’avversario. Ci sono calciatori che cambiando ruolo hanno cambiato la loro carriera.

Se il Napoli ha reagito bene agli ultimi infortuni? Faccio una premessa, l’Inter ha perso qualche giocatore ultimamente e si sta vedendo quanto sia in difficoltà. Il Napoli è stato bravo a fare un ottimo campionato, nonostante tutte le difficoltà. Il Mondiale inoltre, sarà sicuramente uno stimolo in più per i calciatori per mettersi in mostra. I partenopei nonostante le peripezie stanno ritrovando i loro campioni, che possono permettere alla squadra di fare un bel finale di stagione, in vista anche della Coppa del Mondo.

Napoli-Milan? Il Napoli deve avere l’ambizione di arrivare seconda; mancano ancora 10 gare e ha recuperato giocatori importanti. I rossoneri sono cresciuti molto e probabilmente saranno rammaricati avendo perso tantissimi punti con le squadre ‘piccole’. Con quei punti in classifica, adesso sarebbero impegnati in un testa a testa con l’Inter, quindi è una squadra che avendo tutta la settimana a disposizione può dare fastidio ai nerazzurri, come dimostrato anche dal derby. Hanno due o tre campioni che fanno la differenza, dando coraggio anche agli altri calciatori in rosa. Inoltre hanno un allenatore di grande esperienza, pragmatico e concreto. Prima del derby il campionato sembrava chiuso, adesso invece potrebbe regalarci un finale diverso.

Per quanto riguarda Alisson Santos a me piace tantissimo, è stato un grandissimo colpo del Napoli. Il mercato di gennaio è difficilissimo; individuare un profilo così giovane, che è entrato subito nei meccanismi e pagandolo il giusto è stato un capolavoro. È un giocatore che serviva al Napoli, soprattutto dopo l’infortunio di Neres, perché nel calcio questi giocatori che saltano l’uomo fanno la differenza“.