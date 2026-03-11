NewsCalcioRassegna Stampa

Più serio del previsto l’infortunio di Vergara, tempi di recupero e qualche sogno rimandato!

Salterà la convocazione in nazionale

By Giuseppe Sacco
Proprio quando sembrava che la crisi per gli infortuni si fosse attenuata, con i rientri di Anguissa e De Bruyne, ecco che l’infermeria trova un nuovo inquilino.

 

Stavolta è il turno di Antonio Vergara, il giocatore che – insieme ad Elmas – più di tutti aveva saputo distinguersi proprio nell’emergenza del Napoli. Gli esami a cui si è sottoposto stamattina al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Dunque, non si tratta di una semplice infiammazione ma di un problema decisamente più grave.

 

 

Tempi di recupero

 

Al momento è difficile stimare tempi di recupero particolarmente accurati, ma si può affermare con certezza che il rientro di Vergara è da datare dopo la sosta per le nazionali. I pensieri sono rivolti soprattutto alla sfida col Milan, in programma proprio alla ripresa del campionato, nel weekend di Pasqua. Salterà sicuramente le partite con Lecce e Cagliari. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico della società, intanto Vergara ha già cominciato l’iter riabilitativo. Fonte: Gazzetta

