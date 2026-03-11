P. Specchia: “Ora è abbondanza di calciatori, senza infortuni sarebbe stata altra storia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore:

Factory della Comunicazione

Mister, il Napoli arriva da una vittoria importante contro il Torino: qual è stato l’aspetto migliore della partita?“Il risultato è sicuramente la cosa più importante, perché permette al Napoli di consolidare il terzo posto. Però la nota più positiva è ancora una volta Alisson Santos: è un giocatore che salta l’uomo, crea superiorità e cambia ritmo alla squadra”.

In questo momento è diventato un calciatore irrinunciabile?“Sì, perché è uno di quei giocatori che vuole sempre la palla e punta l’avversario. Il suo calcio è fatto di uno contro uno, cerca sempre il dribbling e spesso riesce a creare occasioni, punizioni o tiri in porta. È un elemento che oggi dà qualità e imprevedibilità al Napoli”.

Cosa lo rende così importante nel sistema di gioco?“Ha uno strappo nei primi metri molto significativo e riesce a rompere gli equilibri. Magari non ha ancora la continuità fisica per tutta la partita, ma in questo momento è fondamentale perché porta talento e creatività in una squadra che ne aveva bisogno”.

Intanto stanno rientrando anche giocatori importanti a centrocampo come Anguissa e De Bruyne.“È una grande notizia. Finalmente Conte potrà avere più scelte e più qualità nel reparto centrale. Con i rientri di Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, e con il possibile recupero di Stanislav Lobotka e Scott McTominay, il Napoli può finalmente avere una vera abbondanza”.

Quanto può incidere questo sul finale di stagione?“Tantissimo. Quando hai più alternative e più qualità puoi alzare il livello della squadra e gestire meglio le partite. È quello che si sarebbe voluto vedere fin dall’inizio della stagione”.

Qual è stato invece il vero rammarico di quest’anno?“Probabilmente il percorso nelle coppe. Con la rosa a disposizione ci si aspettava qualcosa di più. Purtroppo tra infortuni e difficoltà non è arrivato il risultato che tutti speravano”.

Questo può essere uno stimolo per il futuro?“Sì, perché il Napoli ha comunque una base importante. Se si riesce a recuperare tutti e a inserire qualche altro talento, la squadra può continuare a crescere e competere ad alti livelli anche nelle competizioni europee”.