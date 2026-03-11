NewsCalcioRadio e Tv

P. Specchia: “Ora è abbondanza di calciatori, senza infortuni sarebbe stata altra storia”

By Giuseppe Sacco
0

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore:

Factory della Comunicazione

Mister, il Napoli arriva da una vittoria importante contro il Torino: qual è stato l’aspetto migliore della partita?Il risultato è sicuramente la cosa più importante, perché permette al Napoli di consolidare il terzo posto. Però la nota più positiva è ancora una volta Alisson Santos: è un giocatore che salta l’uomo, crea superiorità e cambia ritmo alla squadra”.

In questo momento è diventato un calciatore irrinunciabile?“Sì, perché è uno di quei giocatori che vuole sempre la palla e punta l’avversario. Il suo calcio è fatto di uno contro uno, cerca sempre il dribbling e spesso riesce a creare occasioni, punizioni o tiri in porta. È un elemento che oggi dà qualità e imprevedibilità al Napoli”.

Cosa lo rende così importante nel sistema di gioco?Ha uno strappo nei primi metri molto significativo e riesce a rompere gli equilibri. Magari non ha ancora la continuità fisica per tutta la partita, ma in questo momento è fondamentale perché porta talento e creatività in una squadra che ne aveva bisogno”.

Intanto stanno rientrando anche giocatori importanti a centrocampo come Anguissa e De Bruyne.“È una grande notizia. Finalmente Conte potrà avere più scelte e più qualità nel reparto centrale. Con i rientri di Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, e con il possibile recupero di Stanislav Lobotka e Scott McTominay, il Napoli può finalmente avere una vera abbondanza”.

Quanto può incidere questo sul finale di stagione?“Tantissimo. Quando hai più alternative e più qualità puoi alzare il livello della squadra e gestire meglio le partite. È quello che si sarebbe voluto vedere fin dall’inizio della stagione”.

Qual è stato invece il vero rammarico di quest’anno?“Probabilmente il percorso nelle coppe. Con la rosa a disposizione ci si aspettava qualcosa di più. Purtroppo tra infortuni e difficoltà non è arrivato il risultato che tutti speravano”.

Questo può essere uno stimolo per il futuro?“Sì, perché il Napoli ha comunque una base importante. Se si riesce a recuperare tutti e a inserire qualche altro talento, la squadra può continuare a crescere e competere ad alti livelli anche nelle competizioni europee”.

Potrebbe piacerti anche
News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive dell’ 11 marzo

News

Zago: “Alisson lo conoscevano pochi qui in Brasile”

News

Champions League, Atalanta travolta: il Bayern vince 6-1 all’andata

News

Caiazza: “Lucca? Non lo sopportava nessuno nello spogliatoio”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.