Napoli: per l’estate occhi su un difensore della Serie A

Nicolò Schira, sulle colonne de Il Giornale, accende i riflettori su uno dei talenti più promettenti emersi nell’ultima stagione del Lecce.

“Pantaleo Corvino ha colpito ancora”, scrive Schira, evidenziando come in poco più di un anno il valore di Tiago Gabriel sia cresciuto in modo impressionante. Il difensore portoghese era stato acquistato dall’Estrela Amadora per circa 1,2 milioni di euro, ma oggi, secondo quanto riportato da TuttoNapoli, il suo cartellino vale oltre venticinque volte quella cifra.

Sul giocatore si sono già mossi diversi top club italiani: Napoli, Milan e Juventus lo hanno osservato attentamente negli ultimi mesi.

A gennaio il Brentford ha provato a chiudere l’operazione presentando un’offerta da 22 milioni di euro, proposta però respinta dal Lecce, deciso a trattenere uno dei suoi gioielli almeno fino al termine della stagione.