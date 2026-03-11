Milinkovic-Savic solidale con Kinsky: “Il ruolo del portiere è tra i più difficili”

Serata complicata per Antonin Kinsky, protagonista di un debutto in Champions League da dimenticare con il Tottenham contro l’Atletico Madrid. Il giovane portiere ceco ha commesso due errori nei primi quindici minuti di gioco ed è stato sostituito da Tudor dopo appena 17 minuti, con Vicario mandato in campo al suo posto. A difenderlo pubblicamente è stato David De Gea, che sui social ha ricordato quanto il ruolo del portiere sia delicato e difficile, invitando Kinsky a rialzarsi e a tornare più forte. Il messaggio di sostegno è stato condiviso anche dal portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic, che ha rilanciato le parole dell’estremo difensore della Fiorentina, unendosi alla solidarietà nei confronti del giovane portiere degli Spurs.

