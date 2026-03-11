NewsallenatoriChampions League

Milan-Napoli, la sottovalutata corsa al secondo posto!

By Daniele Garofalo
Il Derby di Milano ha riacceso la Serie A. A dimostrazione della stagione importante che sta facendo il Milan di Allegri (senza coppe), e della grande difficoltà dell’Inter di Chivu nei big match. I neroazzurri hanno vinto 1 solo big match fino adesso (e non senza polemiche), a differenza il Milan ha perso invece solo con Cremonese e Parma.

I punti di distacco restano comunque tanti, 7 punti a 10 giornate dalla fine, implicano nessun passo falso per il Milan. Nelle ultime settimane è tornata in auge la lotta per il posto Champions, con il Napoli al terzo posto a +5 dal 5°, si è messo in secondo piano la lotta al secondo posto. 

In termini economici la differenza appare minima, come messo in risalto da Calcio&Finanza, la posizione finale in classifica incide direttamente per quanto riguarda circa l’11% dei ricavi totali. Per la stagione 2024/25, ad esempio, il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento in classifica è stato stimato in circa 100 milioni di euro. Il primo posto ha garantito un premio pari a 15,7 milioni di euro, seguito dal secondo con 13,2 milioni e dal terzo con 11,3 milioni. Diversa la situazione relativa alla Champions League, che è cambiata con l’introduzione del nuovo format: il piazzamento nel campionato nazionale non è più rilevante ai fini dei premi Uefa. Il market pool è stato fuso con il ranking storico in un criterio che terrà conto, lato market pool, solo del posizionamento del paese nel ranking del valore dei diritti tv: i club dello stesso Paese, quindi, si vedranno assegnata la stessa quota del market pool, indipendentemente dalla classifica domestica e dalle partite disputate in Champions.

Resta un ultimo fattore da prendere in considerazione: la qualificazione alla Supercoppa italiana. Con il nuovo format a quattro squadre, si qualificano di diritto non solo la prima in campionato ma anche la seconda, oltre alle finaliste di Coppa Italia.

Dunque, il Milan e il Napoli oltre a giocarsi Scudetto e posto Champions, si giocano l’accesso alla prossima Supercoppa italiana, e qualche introito in più. Riprendendo le parole di Conte il futuro dell’anno prossimo dipende dalle prossime partite. Napoli e Milan si sfideranno il lunedì di Pasquetta (6/4)  al Maradona, per un post-Pasqua che ha tutti i motivi per dare spettacolo.

