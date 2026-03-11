NewsCalcioRassegna Stampa

“MCTORNA”. CdS” Il Napoli ritrova lo scozzese contro il Lecce”. La Champions che Scott!

By Giuseppe Sacco
McTominay è tornato in gruppo dopo il problema al tendine che l’ha escluso nelle ultime cinque partite e sarà disponibile per il Lecce Napoli

 

Conte ritrova McT nel momento clou della volata finale

 

 

McTominay è tornato in campo al posto giusto: in gruppo. Al centro del Napoli. E dopo cinque partite trascorse a guardare, sabato indosserà di nuovo la maglia numero otto in attesa delle decisioni di Conte: come minimo in panchina, nella più rosea delle aspettative in formazione.

 

Si vedrà. Troppo presto per fare previsione, ancora prematuri i tempi per raccontare cosa e come, ma la certezza di base è che la squadra riacquisterà un plus di forza e intensità nelle due fasi, personalità, assist e gol nello sprint finale per definire la griglia della zona. Dieci partite davanti, dal Lecce all’Udinese, Scott McChampions.  

 

Fonte: CdS

