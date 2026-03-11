NewsCalcioNapoli

McTominay torna in gruppo: il Napoli ritrova il suo leader

By Sara Di Fenza
Scott McTominay è tornato ad allenarsi con il gruppo e il Napoli ritrova subito una delle sue certezze. Lo scozzese, diventato in un anno e mezzo l’anima della squadra, è il motore del centrocampo e uno dei leader dello spogliatoio. La sua presenza in campo riesce spesso a cancellare dubbi e momenti difficili, regalando sicurezza ai tifosi e allo stesso Antonio Conte. McTominay è un punto di riferimento sia durante gli allenamenti sia in partita: trascina i compagni, si fa sentire nello spogliatoio e si assume le responsabilità quando le cose non funzionano. In questa stagione ha ricoperto diversi ruoli, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra: esterno largo per facilitare la convivenza dei cosiddetti “Fantastici 4”, mezzala nel ritorno al 4-3-3 e mediano box-to-box nel cuore del campo. Proprio in quella posizione ha dimostrato ancora una volta di essere imprescindibile per gli equilibri del Napoli.

