McTominay, il vice-capocannoniere del Napoli, sta tornando

Sarà valutata ancora in questi giorni che precedono Napoli-Lecce, ma una cosa è certa, Scott McTominay sta tornando, i suoi gol sono fondamentali per gli azzurri. Il Corriere dello Sport scrive: “Il vice cannoniere del Napoli è di nuovo a disposizione: 10 reti per lui dall’inizio della stagione, 6 in campionato e 4 in Europa come nessuno in squadra. Il principe dei marcatori internazionali della squadra al servizio della nuova missione internazionale: non un gioco di parole, anzi neanche un gioco considerando la serissima necessità del club di rientrare immediatamente nelle coppe dalla porta principale”.

