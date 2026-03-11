McTominay, i suoi gol sono fondamentali, ma il Napoli ha altre risorse

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay sta tornando, i suoi gol sono fondamentali ma nelle ultime gare, che lo hanno visto fuori per infortunio, gli azzurri hanno vinto anche senza di lui, anche se i numeri che lo riguardano parlano chiaro. Il Corriere dello Sport scrive: “McTominay, in questo senso, sarà una risorsa fondamentale: basti pensare che il Napoli s’è abituato a vincere senza di lui appena un paio di settimane fa, a Verona, al 96’, in quel Big modo passato alla storia della stagione azzurra per la meravigliosa scena finale di sport e umanità offerta da Rom. Dicevamo: quella acciuffata per un pelo con l’Hellas è stata la prima vittoria della stagione senza McT. Prima d’allora, sconfitte con Torino e Atalanta e pareggio con la Roma in campionato, pareggio al 90’ ed eliminazione ai rigori ad opera del Como nei quarti di Coppa Italia. Il Bentegodi rappresenta uno spartiacque e il bis con il Toro una conferma. La morale, però, resta: McTominay è un giocatore che sposta gli equilibri e fa la differenza”.

