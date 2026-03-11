Adnkronos News

Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane

(Adnkronos) – Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante 33enne argentino, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato, a quanto apprende l’Adnkronos, un’azione legale per ottenere la restituzione degli immobili da lui acquistati in Italia durante il matrimonio, oggi al centro del contenzioso patrimoniale tra i due ex coniugi. 

La questione è stata affrontata questa mattina nella prima udienza davanti al giudice, Dott.ssa Ilaria Gentile, della V sezione civile del Tribunale di Milano, che al termine dell’udienza ha proposto la possibilità di una transazione per tentare di chiudere la controversia in via conciliativa. Mauro Icardi è assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano, mentre Wanda Nara è rappresentata dall’avvocato Giuseppe Di Carlo. 

Il nuovo contenzioso arriva al termine di una storia che è sempre andata oltre il campo da gioco, trasformandosi spesso in un caso mediatico con una dinamica di coppia sempre al centro dei riflettori. Wanda Nara, ex manager e compagna per anni di Icardi, ha spesso avuto un ruolo chiave nella carriera del calciatore, gestendone immagine, trasferimenti e comunicazione, un unicum nel panorama calcistico internazionale.  

Icardi in Italia ha giocato con le maglia della Sampdoria dal 2011 al 2013 e con quella dell’Inter dal 2013 al 2019 porima di trasferirtsi al Psg e poi in Turchia. 

Nel 2021 la coppia affrontò la celebre “crisi del like”, un terremoto sentimentale esploso sui social a seguito di presunti tradimenti, poi ricomposta dopo settimane di post, stories e dichiarazioni pubbliche. 

Nei mesi successivi, nuove frizioni, separazioni annunciate e smentite, riconciliazioni lampo e successivi allontanamenti hanno contribuito a un clima costante di incertezza, riacceso più volte dai media argentini e italiani. 

La questione economica, legata a contratti, proprietà immobiliari, investimenti e diritti di immagine, è da tempo uno dei nodi più delicati, acuitosi con la fine del matrimonio e la ripartizione degli asset accumulati negli anni più intensi della carriera di Icardi. La disputa sugli immobili italiani è quindi solo l’ultimo tassello di una vicenda complessa, in cui aspetti personali e patrimoniali continuano a intrecciarsi. 

