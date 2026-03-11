NewsCalcioChampions League

Live Champions League, Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1!

By Daniele Garofalo
Il risultato dell’anticipo di Champions League delle 18:45, Bayer Leverkusen-Arsenal dopo un primo tempo con pochi sussulti, finisce 1-1!

Di seguito il tabellino del match:

Bayer Leverkusen – Arsenal 1-1

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios (Fernandez 82′), Garcia, Grimaldo; Maza (Tillman 74′), Terrier (Hofmann 82′); Kofane. All. Hjulmand.

A disp. Omlin, Lomb, Tape, Oermann, Fernandez, Tillman, Hofmann, Culbreath, Schick.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka (Madueke 60′), Eze, Martinelli; Gyokeres (Havertz 74′). All. Arteta.

A disp. Kepa, Ranson, Mosquera, White, Calafiori, Lewis-Kelly, Salmon, Norgaard, Dowmann, Jesus, Havertz.

Ammoniti: Andrich (B), Martinelli (A), Poku (B), Palacios (B), Zubimendi (A), Grimaldo (B), Havertz (A).

Espulsi: /

Marcatori: Andrich 46′, Havertz 89′ (Rig).

 

