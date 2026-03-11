La “settimana tipo” prevede gli stop…ed anche l’influenza di Hojlund!

La settimana tipo. Molti affermano che Conte ne abbia bisogno per gestire al massimo i suoi ragazzi e preparare i match. Quest’anno, però, in quel di Castel Volturno, settimana tipo vuol dire anche valutazioni, stop, infortuni. I giorni che precedono la sfida con il Lecce non fanno di certo eccezione. Forse si rivedrà tra i convocati Scott McTominay, si valuteranno giorno per giorno le condizioni di Lobotka, si dovrà fare a meno per un lungo periodo di Vergara e si deciderà come reinserire e per quanto ogni volta, Lukaku, Anguissa e De Bruyne, però…Ora occorre monitorare anche Rasmus Hojlund. Ne scrive La Repubblica: “Avere a disposizione l’organico al completo per il Napoli continua a essere in questa stagione un’utopia e non farà eccezione la volata finale, anche se preoccupa meno il virus influenzale che alla ripresa della preparazione ha costretto ai box pure Rasmus Hojlund. Condizioni fisiche per il bomber danese da verificare nei prossimi giorni”.

