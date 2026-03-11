NewsCalcioIn Evidenza

Gutierrez: “Mi piace di più giocare con la difesa a 4, però quest’anno sto imparando anche a giocare in altro modo”

Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CrC. Queste le sue parole riportate da ilmattino:

“Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i tre punti e di questo dobbiamo essere orgogliosi.

Sulla posizione in campo:
Io cerco sempre di dare soluzioni alla squadra e voglio giocare sempre: destra o sinistra non fa differenza.

Non avevo mai giocato a destra prima di quest’anno, perché la mia posizione è a sinistra, ma credo di poter fare bene anche lì. Le richiesta di Conte, ovviamente, variano in base alla settimana ed alla squadra contro cui giochiamo: prepariamo la partita in base a questo e lui mi chiede cose specifiche.


Il primo gol in Serie A:
Il gol contro la Fiorentina lo ricordo con grande emozione: è molto importante per me perché è stato il primo, ma spero che ce ne saranno molti di più. Il modo di giocare nel campionato italiano è molto diverso rispetto alla Spagna, le squadre giocano in modo differente e devo adattarmi bene. Mi piace di più giocare con la difesa a 4, però quest’anno sto imparando anche a giocare in altro modo.


Napoli-Lecce?
La stiamo preparando bene, come tutte le partite. Ci alleniamo duramente per preparare ogni sfida”.

